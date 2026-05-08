Fix Price приостановил обратный сплит акций из-за требований ЦБ по выкупу бумаг
Fix Price объявил о приостановке планов по консолидации акций, объяснив решение необходимостью защитить интересы акционеров и сохранить первый уровень листинга на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Fix Price пояснили, что в ходе рассмотрения документов Банком России регулятор указал на необходимость проведения процедуры выкупа бумаг у акционеров, которые могут проголосовать против консолидации. Реализация сделки в таких условиях создавала бы дополнительные риски для компании на публичном рынке. В частности, речь идет о возможном снижении ликвидности акций, росте волатильности котировок, сокращении доли бумаг в свободном обращении и потенциальном ухудшении уровня листинга на Мосбирже, отмечает ритейлер.
«Компания исходит из того, что сохранение биржевого листинга и поддержание высокой доли акций в свободном обращении (выше 16% уставного капитала компании) отвечает долгосрочным интересам всех акционеров и остается для компании стратегическим приоритетом», – говорится в сообщении Fix Price.
Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.