Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KMAZ67,5-1,46%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Главная / Инвестиции /

Fix Price приостановил обратный сплит акций из-за требований ЦБ по выкупу бумаг

Ведомости

Fix Price объявил о приостановке планов по консолидации акций, объяснив решение необходимостью защитить интересы акционеров и сохранить первый уровень листинга на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Fix Price пояснили, что в ходе рассмотрения документов Банком России регулятор указал на необходимость проведения процедуры выкупа бумаг у акционеров, которые могут проголосовать против консолидации. Реализация сделки в таких условиях создавала бы дополнительные риски для компании на публичном рынке. В частности, речь идет о возможном снижении ликвидности акций, росте волатильности котировок, сокращении доли бумаг в свободном обращении и потенциальном ухудшении уровня листинга на Мосбирже, отмечает ритейлер.

«Компания исходит из того, что сохранение биржевого листинга и поддержание высокой доли акций в свободном обращении (выше 16% уставного капитала компании) отвечает долгосрочным интересам всех акционеров и остается для компании стратегическим приоритетом», – говорится в сообщении Fix Price.

Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её