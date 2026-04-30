Чистая прибыль Fix Price составила 176 млн рублей в I квартале
В I квартале выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 4,5% до 64,6 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 5,7% и составила 23,3 млрд руб. Валовая маржа продемонстрировала рост на 96 б. п. до 31,8%. EBITDA по МСФО IFRS 16 составила 7 млрд руб. Рентабельность по показателю достигла 9,5%.
Капитальные затраты составили 1,6 млрд руб. против 2,1 млрд руб. годом ранее. Основная часть расходов обусловлена открытием новых и реновацией существующих магазинов, вложениями в IT и другими инвестициями.
За указанный период компания увеличила сеть на 94 магазина (чистые открытия). Общее количество магазинов сети выросло на 9,4% и достигло 7912 на 31 марта 2026 г.
6 апреля совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Всего на их выплату может быть направлено 11 млрд руб.
По итогам 2025 г. выручка компании увеличилась на 4,3% относительно предыдущего года и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль упала на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%. Капитальные затраты выросли до 10,1 млрд руб. по сравнению с 8,3 млрд руб. годом ранее.