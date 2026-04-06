Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года
Совет директоров Fix Price рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на их выплату может быть направлено 11 млрд руб.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 19 мая.
На фоне новости о рекомендации по дивидендам акции компании на торгах Московской биржи подорожали до максимума с сентября 2025 г. Котировки выросли на 10,2% и достигли 0,67 руб. по состоянию на 09:53 мск.
3 марта Fix Price опубликовал результаты за 2025 г. Выручка сети за год выросла на 4,3% относительно предыдущего года и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%.
Ритейлер нарастил сеть на 701 магазин. Число магазинов под его управлением увеличилось на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря 2025 г. их общая торговая площадь составила 1,7 млн кв. м.