Инвестиции

Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года

Ведомости

Совет директоров Fix Price рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на их выплату может быть направлено 11 млрд руб.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 19 мая.

На фоне новости о рекомендации по дивидендам акции компании на торгах Московской биржи подорожали до максимума с сентября 2025 г. Котировки выросли на 10,2% и достигли 0,67 руб. по состоянию на 09:53 мск.

3 марта Fix Price опубликовал результаты за 2025 г. Выручка сети за год выросла на 4,3% относительно предыдущего года и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%.

Ритейлер нарастил сеть на 701 магазин. Число магазинов под его управлением увеличилось на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря 2025 г. их общая торговая площадь составила 1,7 млн кв. м.

