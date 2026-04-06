Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года

Ритейлер нарастил сеть на 701 магазин. Число магазинов под его управлением увеличилось на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря 2025 г. их общая торговая площадь составила 1,7 млн кв. м.