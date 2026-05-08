Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов
Размер выплаты составит 20,153866 руб. на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) или акцию до вычета налогов и сборов. Общая сумма дивидендов соответствует 95% консолидированной прибыли группы по МСФО за 2025 г.
Дата закрытия реестра акционеров назначена на 22 мая, экс-дивидендная дата – 21 мая. Компания ожидает, что дивиденды будут выплачены в течение трех недель после 3 июня.
В Fix Price также сообщили, что выплаты могут быть произведены в тенге, рублях, долларах США, евро, дирхамах ОАЭ или другой валюте по курсу Национального банка Казахстана на 3 июня.
8 мая компания также объявила о приостановке планов по консолидации акций, объяснив решение необходимостью защитить интересы акционеров и сохранить первый уровень листинга на Московской бирже.
Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.