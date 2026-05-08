Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS10,577-2,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов

Ведомости

Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2025 г. в размере 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Размер выплаты составит 20,153866 руб. на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) или акцию до вычета налогов и сборов. Общая сумма дивидендов соответствует 95% консолидированной прибыли группы по МСФО за 2025 г.

Дата закрытия реестра акционеров назначена на 22 мая, экс-дивидендная дата – 21 мая. Компания ожидает, что дивиденды будут выплачены в течение трех недель после 3 июня.

В Fix Price также сообщили, что выплаты могут быть произведены в тенге, рублях, долларах США, евро, дирхамах ОАЭ или другой валюте по курсу Национального банка Казахстана на 3 июня.

8 мая компания также объявила о приостановке планов по консолидации акций, объяснив решение необходимостью защитить интересы акционеров и сохранить первый уровень листинга на Московской бирже.

Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь