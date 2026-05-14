VK Tech нарастила выручку на 59% в I квартале

Выручка VK Tech выросла почти на 58,9% до 4,3 млрд руб. в I квартале. Это следует из отчетности компании.

Рекуррентная выручка возросла на 84,7% г/г и составила 3,7 млрд руб. Как пояснили в компании, это обусловлено увеличением клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud (доступ к продуктам на облачной инфраструктуре VK Tech по подписке), и ростом выручки от технической поддержки в рамках модели поставки On-Premise (установка ПО на инфраструктуре заказчика).

Рост выручки от крупных клиентов составил 40,7% г/г, от клиентов среднего и малого бизнеса – 93,6%. В I квартале реализованы крупные проекты по внедрению облачной инфраструктуры, электронного документооборота и систем управления данными, в том числе для Совкомбанка и «АвтоВАЗа».

7 апреля стало известно, что VK Tech выделила решения в сфере ИИ для бизнеса в отдельное направление. Среди ключевых задач – создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов VK Tech, в частности с использованием разработок VK.

В прошлом году выручка VK Tech выросла на 38%, составив 18,8 млрд руб. Самый динамичный рост продемонстрировали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году).

