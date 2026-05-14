Honda получила операционный убыток впервые за почти 70 лет

Японский автопроизводитель Honda впервые получил чистый убыток в размере 423,9 млрд иен ($2,7 млрд) по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2026 г., на фоне влияния пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Операционный убыток Honda за год составил 414,3 млрд иен ($2,65 млрд) против прибыли в 1,2 трлн иен ($7,6 млрд) годом ранее. В компании заявили, что на результаты повлияли «убытки, связанные с электромобилями», а также тарифные ограничения.

В отчетности Honda указала, что в США замедлился рост рынка электромобилей из-за пересмотра льгот для EV и смягчения регулирования в отношении ископаемого топлива. На этом фоне Honda решила отменить разработку и запуск ряда электромобилей в Северной Америке, а также сократить или прекратить производство некоторых моделей, создававшихся в рамках партнерских соглашений.

Общие потери и расходы, связанные с EV-направлением, составили 1,57 трлн иен ($9,94 млрд). В том числе компания сообщила о дополнительных резервах на 106,3 млрд ($673,4) иен из-за изменений политики США, включая введение пошлин, отмену налоговых льгот на покупку электромобилей и смягчение экологических требований.

Несмотря на убыток, Honda ожидает возвращения к прибыли в следующем финансовом году и прогнозирует чистую прибыль в 260 млрд иен ($1,65 млрд).

В марте 2022 г. Honda объявила о решении прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне спецоперации и санкций. В июне 2023 г. генеральный директор «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что автомобили японской компании будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из КНР.

