Мосбиржа запустит фьючерс на индекс RUONIA

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга на один рабочий день. Ее ежедневно рассчитывает Банк России как усредненное значение сделок 35 крупных банков. Обычно RUONIA близка к ключевой. 12 мая ставка была 14,05%, а 13 мая – 14,13%. Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость одного российского рубля, капитализированного по этой ставке с первой даты расчета – 11 января 2010 г.