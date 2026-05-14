Мосбиржа запустит фьючерс на индекс RUONIA
Московская биржа с 19 мая запустит торги фьючерсами на индекс RUONIA, сообщила площадка. На первом этапе инвесторам будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 г., а также в марте и июне 2027 г.
Новый инструмент расширит возможности участников по управлению процентным риском и реализации стратегий, связанных с динамикой рублевых ставок, говорится в релизе Мосбиржи: новый контракт позволит частным и институциональным инвесторам открывать позиции на будущую динамику индекса RUONIA, хеджировать процентный риск портфелей ценных бумаг и прочих активов и пассивов, подверженных процентному риску. Также фьючерс на индекс RUONIA может быть использован для реализации торговых и арбитражных стратегий между инструментами денежного, долгового и срочного рынков.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга на один рабочий день. Ее ежедневно рассчитывает Банк России как усредненное значение сделок 35 крупных банков. Обычно RUONIA близка к ключевой. 12 мая ставка была 14,05%, а 13 мая – 14,13%. Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость одного российского рубля, капитализированного по этой ставке с первой даты расчета – 11 января 2010 г.
«Стратегии, которые могут быть реализованы с помощью фьючерса на индекс RUONIA, будут доступны не только банкам, но и управляющим компаниям, казначействам, активным трейдерам. По мере увеличения ликвидности фьючерса он может в перспективе стать дополнительным ориентиром для инвесторов, демонстрирующим ожидания рынка в отношении процентной ставки», – приводятся в релизе биржи слова управляющего директора рынка деривативов Марии Патрикеевой.
Контракты будут контролироваться Банком России и исполняться ежеквартально. Планируется, что индекс RUONIA станет эффективным ориентиром для краткосрочных ставок. Шаг цены составит 0,0001 пункта при стоимости шага в 1 рубль.
На рынке уже есть инструменты, которые помогают управлять процентными рисками в сроке от одного года и до 10 лет. Например, процентные свопы на ключевую ставку, а также ставки RUSFAR и RUONIA.