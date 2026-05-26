«Новатэк» продлил программу обратного выкупа акций до 2031 года

Совет директоров «Новатэка» продлил программу обратного выкупа акций компании до 17 декабря 2031 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы buyback, ограничен 100 млрд руб.

11 февраля «Новатэк» представил финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась почти в два раза по сравнению с 2024 г. и составила 186 млрд руб. Капитальные вложения снизились на 22,1% до 150 млрд руб.

1 апреля акционеры компании также утвердили дивиденды по итогам 2025 г. в размере 47,23 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра для получения выплат определено 13 апреля. Всего на дивиденды компания направит 251,2 млрд руб. с учетом промежуточных выплат за первое полугодие прошлого года.

