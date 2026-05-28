Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,462-0,12%ARSA7,27+2,68%UTAR10,1-0,59%IMOEX2 581,96-0,32%RTSI1 139,64-0,98%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Главная / Инвестиции /

СД «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Всего на дивиденды планируется направить 9,46 млрд руб., что составляет 50,6% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2025 г. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 8 июня 2026 г.

Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании, назначенном на 30 июня 2026 г. О планах выплатить дивиденды за 2025 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщал 26 марта в кулуарах съезда РСПП.

26 февраля компания публиковала финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Выручка «Ростелекома» выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 9% – до 331 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась с 24,1 млрд до 18,7 млрд руб., а капитальные вложения снизились на 12% – до 158 млрд руб.

По итогам 2024 г. акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. на привилегированную акцию типа А. Тогда на выплаты направили 10,2 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте