СД «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию
Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
Всего на дивиденды планируется направить 9,46 млрд руб., что составляет 50,6% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2025 г. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 8 июня 2026 г.
Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании, назначенном на 30 июня 2026 г. О планах выплатить дивиденды за 2025 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщал 26 марта в кулуарах съезда РСПП.
26 февраля компания публиковала финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Выручка «Ростелекома» выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 9% – до 331 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась с 24,1 млрд до 18,7 млрд руб., а капитальные вложения снизились на 12% – до 158 млрд руб.
По итогам 2024 г. акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. на привилегированную акцию типа А. Тогда на выплаты направили 10,2 млрд руб.