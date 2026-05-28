СД «Ростелекома» рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

26 февраля компания публиковала финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Выручка «Ростелекома» выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 9% – до 331 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась с 24,1 млрд до 18,7 млрд руб., а капитальные вложения снизились на 12% – до 158 млрд руб.