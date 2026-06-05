Индекс Мосбиржи опустился ниже 2560 пунктов

Основной объем пришелся на облигации – 146,7 млрд руб. (+29% к маю 2025 г.). Вложения в акции составили 19,4 млрд руб., в паевые фонды – 29,1 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. Число частных инвесторов с брокерскими счетами достигло 41,6 млн, за месяц сделки совершали 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 52,6%. В топе популярных бумаг – акции Сбербанка (30,3% портфелей по обыкновенным и 7,2% по «префам»), «Газпрома» (12,2%), «Лукойла» (11,6%), ВТБ (9,8%), «Т-технологий» (6,8%), «Яндекса» (5,9%).