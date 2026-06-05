Индекс Мосбиржи опустился ниже 2560 пунктов
Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам торговой сессии пятницы снизился на 0,58% к закрытию предыдущего дня и составил 2564,92 пункта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск показатель опускался до 2559 пунктов, но затем отыграл часть потерь.
Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, вырос на 0,54% – до 1099,79 пункта.
Лидерами роста среди высоколиквидных акций стали «Мосэнерго» (+4,97%), «Лента» (+1,86%), «ЭЛ5-Энерго» (+0,63%), «Фосагро» (+0,27%) и «Русагро» (+0,15%). В лидерах падения – «Евротранс» (-6,22%), ГК «Самолет» (-4,03%), «Аэрофлот» (-3,13%), «Мечел» (ап) (-3,06%) и ТГК-1 (-3%). Объем торгов акциями на основной сессии составил 30,72 млрд руб.
В мае частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 195,2 млрд руб. – на 25% больше, чем год назад, сообщала площадка.
Основной объем пришелся на облигации – 146,7 млрд руб. (+29% к маю 2025 г.). Вложения в акции составили 19,4 млрд руб., в паевые фонды – 29,1 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. Число частных инвесторов с брокерскими счетами достигло 41,6 млн, за месяц сделки совершали 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, облигациями – 12,2%, на срочном рынке – 52,6%. В топе популярных бумаг – акции Сбербанка (30,3% портфелей по обыкновенным и 7,2% по «префам»), «Газпрома» (12,2%), «Лукойла» (11,6%), ВТБ (9,8%), «Т-технологий» (6,8%), «Яндекса» (5,9%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 6,3 млн, за месяц прибавив 66 400. Оборот по ИИС составил 223,9 млрд руб. (47% – сделки с акциями, 25% – с облигациями, 28% – с паями фондов). Лидерами по числу ИИС остаются Москва (639 200 счетов), Московская область (374 400) и Санкт-Петербург (313 900), за ними следуют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.