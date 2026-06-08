«Магнит» увеличил объем выпуска плавающих облигаций до 61,5 млрд рублей
По данным источника агентства, параметры займа предусматривают привязку купонного дохода к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 150 базисных пунктов к ключевой ставке регулятора. Инвесторам предложены трехлетние биржевые облигации серии БО-005Р-06 с ежемесячной выплатой купонного дохода. Решение об увеличении объема размещения было принято по итогам сбора заявок, который состоялся 8 июня.
Техническое размещение выпуска предварительно намечено на 16 июня. Организаторами сделки выступают инвестиционная компания «Табула Раса» и Россельхозбанк.
22 мая ПАО «Магнит» заявило об устойчивости своего финансового положения после того, как агентство АКРА понизило кредитный рейтинг компании до АA+. Рост процентных расходов и долговой нагрузки, которые отметили в агентстве, связан с условиями жесткой кредитно-денежной политики и высоким уровнем рыночных ставок. Программа расширения, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, собственное производство потребовали капитальных вложений «Магнита». В отчетном году их объем составил более 187 млрд руб., а с 2024 г. всего было выделено порядка 350 млрд руб.
В «Магните» добавили, что два последних квартала подряд группа растет быстрее рынка. Выручка в IV квартале 2025 г. выросла на 15,9%, а в следующем квартале – на 13,1% на фоне снижающейся инфляции. В апреле рост продаж составил 13,8%.
20 мая инвестиционная компания «Финам» прекратила аналитическое покрытие акций «Магнит» и отозвала рекомендацию по ним. Решение принято в связи с тем, что бумаги ритейлера, по мнению аналитиков, больше соответствуют спекулятивному активу, чем полноценной инвестиционной идее. В числе причин называются значительное ограничение коммуникации с рынком, отсутствие стратегии развития и дивидендов, а также нахождение акций в третьем котировальном списке Московской биржи, что ограничивает круг потенциальных инвесторов.