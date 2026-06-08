«Магнит» увеличил объем выпуска плавающих облигаций до 61,5 млрд рублей

22 мая ПАО «Магнит» заявило об устойчивости своего финансового положения после того, как агентство АКРА понизило кредитный рейтинг компании до АA+. Рост процентных расходов и долговой нагрузки, которые отметили в агентстве, связан с условиями жесткой кредитно-денежной политики и высоким уровнем рыночных ставок. Программа расширения, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, собственное производство потребовали капитальных вложений «Магнита». В отчетном году их объем составил более 187 млрд руб., а с 2024 г. всего было выделено порядка 350 млрд руб.