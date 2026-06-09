Минфин: IPO компаний с госучастием в 2026 году не планируются
Первичные публичные размещения акций (IPO) российских компаний с государственным участием в 2026 г. пока не планируются. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
По его словам, в текущем году власти рассчитывают провести несколько вторичных размещений акций. «Не секрет, мы об этом говорили, что до конца этого года планируется два-три, по крайней мере, SPO провести», – сказал Чебесков.
При этом IPO государственных компаний в 2026 г. пока не предусмотрены. «Мы надеемся все-таки на следующий год, что это произойдет», – отметил замминистра финансов.
3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чебесков рассказывал, что среди кандидатов на выход на IPO находятся 20 российских компаний. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщал, что Банк России ожидает роста числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики.