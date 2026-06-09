Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,579-1,18%VEON-RX58,2+0,34%TGKN0,004-2,31%IMOEX2 513,9-0,15%RTSI1 080,92-0,15%RGBI118,35-0,24%RGBITR781,58-0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин: IPO компаний с госучастием в 2026 году не планируются

Ведомости

Первичные публичные размещения акций (IPO) российских компаний с государственным участием в 2026 г. пока не планируются. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

По его словам, в текущем году власти рассчитывают провести несколько вторичных размещений акций. «Не секрет, мы об этом говорили, что до конца этого года планируется два-три, по крайней мере, SPO провести», – сказал Чебесков.

При этом IPO государственных компаний в 2026 г. пока не предусмотрены. «Мы надеемся все-таки на следующий год, что это произойдет», – отметил замминистра финансов.

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чебесков рассказывал, что среди кандидатов на выход на IPO находятся 20 российских компаний. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщал, что Банк России ожидает роста числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте