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Главная / Инвестиции /

В ЦБ и Минфине оценили падение индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов

Ведомости

К падению индекса Мосбиржи (IMOEX2) ниже отметки в 2500 пунктов следует относиться спокойно. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния на конференции «Российский фондовый рынок – 2026» от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

«Это и дивидентный гэп, и сейчас время турбулентное», – сказал он. Габуния обратился к инвесторам, указав, что «инвестирование – это все-таки навык» и если его нет, то следует обращаться к управляющим.

Замминистра финансов Иван Чебесков вновь сравнил российский рынок с тигром, который сейчас «немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку».

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также прокомментировал падение: «Ну, упал и упал». «Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», – добавил он.

Обвал рынка с реакцией организма при болезни сравнил глава Мосбиржи Виктор Жидков. Он пояснил, что температура – это механизм, который убивает бактерии, и, «если вы снижаете температуру, вы просто будете выздоравливать долго». Текущее состояние рынка надо просто пережить и продолжать делать «то, что мы делаем, и все, чего мы ждем, – наступит», считает он.

9 июня индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 г. В полдень индекс опускался до 2484,4 пункта, позже перейдя к росту и достигнув 2496,94 пункта в 12:40 мск.

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