В ЦБ и Минфине оценили падение индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов
К падению индекса Мосбиржи (IMOEX2) ниже отметки в 2500 пунктов следует относиться спокойно. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния на конференции «Российский фондовый рынок – 2026» от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
«Это и дивидентный гэп, и сейчас время турбулентное», – сказал он. Габуния обратился к инвесторам, указав, что «инвестирование – это все-таки навык» и если его нет, то следует обращаться к управляющим.
Замминистра финансов Иван Чебесков вновь сравнил российский рынок с тигром, который сейчас «немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку».
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также прокомментировал падение: «Ну, упал и упал». «Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», – добавил он.
Обвал рынка с реакцией организма при болезни сравнил глава Мосбиржи Виктор Жидков. Он пояснил, что температура – это механизм, который убивает бактерии, и, «если вы снижаете температуру, вы просто будете выздоравливать долго». Текущее состояние рынка надо просто пережить и продолжать делать «то, что мы делаем, и все, чего мы ждем, – наступит», считает он.