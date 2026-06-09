В ЦБ и Минфине оценили падение индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов

Обвал рынка с реакцией организма при болезни сравнил глава Мосбиржи Виктор Жидков. Он пояснил, что температура – это механизм, который убивает бактерии, и, «если вы снижаете температуру, вы просто будете выздоравливать долго». Текущее состояние рынка надо просто пережить и продолжать делать «то, что мы делаем, и все, чего мы ждем, – наступит», считает он.