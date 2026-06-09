«Группа Астра» назвала технической ошибкой данные о снижении доли «Сбера»
Информация о снижении доли акций АО «Сбербанк КИБ» в уставном капитале ПАО «Группа Астра» стала следствием технической ошибки. Об этом заявил генеральный директор компании Илья Сивцев. Ранее на сайте раскрытия информации появилось сообщение, что АО «Сбербанк КИБ» сократило свою долю до 1,05%.
По его словам, компания считает необходимым разъяснить ситуацию, связанную с изменением доли АО «Сбербанк КИБ» в уставном капитале общества. Как отметил Сивцев, в опубликованных данных была учтена сделка РЕПО, проведенная одним из основных акционеров с использованием принадлежащих ему акций в качестве залога.
Глава компании подчеркнул, что подобный механизм является распространенным рыночным инструментом привлечения финансирования и не оказывает влияния на операционную деятельность бизнеса.
По его словам, банк официально уведомил компанию о том, что фактический размер принадлежащего ему пакета акций по-прежнему превышает 5% уставного капитала.
В компании также отметили устойчивое финансовое положение бизнеса. По данным руководства, объем отгрузок за первые пять месяцев текущего года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2 июня «Группа Астра» объявила о запуске нового раунда долгосрочной программы мотивации и обновления цели по чистой прибыли до 12 млрд руб. по итогам 2027 г., что предполагает рост на 40% относительно 2026 г. В компании заявили, что в третьем раунде программы мотивации примут участие 250 топ-менеджеров и ключевых сотрудников, а общий объем составит 10,5 млн акций, или 5% уставного капитала. Одновременно «Группа Астра» обновила ориентир на 2026 г. Чистая прибыль ожидается на уровне 8,6 млрд руб., что соответствует росту на 30% год к году.