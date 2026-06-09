«Группа Астра» назвала технической ошибкой данные о снижении доли «Сбера»

2 июня «Группа Астра» объявила о запуске нового раунда долгосрочной программы мотивации и обновления цели по чистой прибыли до 12 млрд руб. по итогам 2027 г., что предполагает рост на 40% относительно 2026 г. В компании заявили, что в третьем раунде программы мотивации примут участие 250 топ-менеджеров и ключевых сотрудников, а общий объем составит 10,5 млн акций, или 5% уставного капитала. Одновременно «Группа Астра» обновила ориентир на 2026 г. Чистая прибыль ожидается на уровне 8,6 млрд руб., что соответствует росту на 30% год к году.