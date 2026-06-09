Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,576-1,21%CHKZ16 3000%YAKG38,7-0,39%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,48-0,13%RGBITR782,46-0,1%
Главная / Инвестиции /

Цена акций Ozon на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 16:51 мск цена акций Ozon выросла на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3838 руб. Объем торгов составил 3,50 млрд руб.

На закрытие торгов 8 июня цена акций Ozon составила 3672,50 руб., оборот торгов достиг 3,50 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций Ozon выросла на 2,3%.

«Озон банк» запустил переводы через СБП без интернета

Финансы / Банки

Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте