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Главная / Инвестиции /

Первый в РФ исламский аналог облигаций стал доступен на Мосбирже

Ведомости

Размещение первого в России выпуска облигаций ВЭБ.РФ, основанных на принципах партнерского финансирования, состоялось на Московской бирже. Объем размещения достиг 3,5 млрд руб., бумаги выпускаются со сроком обращения два года, сообщил «Ведомостям» представитель ВЭБ.РФ.

Облигации корпорации попали в первый уровень листинга Мосбиржи. Их номинал составил 1000 руб. Бумаги могут приобрести неквалифицированные инвесторы. На церемонии старта торгов присутствовали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку РФ Анатолий Аксаков, председатель правления Мосбиржи Виктор Жидко и зампредседателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на строительство производственных объектов индустриального парка «Северные ворота» в Татарстане. По данным ВЭБ.РФ, главной особенностью облигаций партнерского финансирования становится то, что эти бумаги предполагают целевой характер использования привлеченного капитала.

Сукук

Исламский финансовый сертификат, эквивалентный традиционной облигации, но структурированный в соответствии с нормами шариата, которые запрещают ссудный процент (риба). В отличие от долговой ценной бумаги, сукук удостоверяет право долевой собственности на определенный базовый актив (например, недвижимость, оборудование или проект), а доход инвесторов формируется за счет арендных платежей, прибыли от коммерческой деятельности или торговой наценки. 

4 июня ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, выпущенных по нормам шариата (сукук аль-мудараба). Размещение проходит в рамках эксперимента, предусмотренного федеральным законом № 417-ФЗ о специальном регулировании партнерского финансирования. Совокупный спрос инвесторов оказался более 9,3 млрд руб., более чем в 2,5 раза превысив объем предложения. В ходе букбилдинга ориентир доходности был дважды снижен – на 15 б. п. до 15,35% годовых.

О подготовке дебютного выпуска сукук было объявлено на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Вышковский отмечал, что выпуск станет важным этапом развития механизмов структурирования инвестиционных проектов и расширения линейки долговых инструментов.

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