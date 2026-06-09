Первый в РФ исламский аналог облигаций стал доступен на Мосбирже

Сукук

Исламский финансовый сертификат, эквивалентный традиционной облигации, но структурированный в соответствии с нормами шариата, которые запрещают ссудный процент (риба). В отличие от долговой ценной бумаги, сукук удостоверяет право долевой собственности на определенный базовый актив (например, недвижимость, оборудование или проект), а доход инвесторов формируется за счет арендных платежей, прибыли от коммерческой деятельности или торговой наценки.