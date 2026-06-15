Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей
Газпромбанк 17 июня начнет размещение дополнительного выпуска № 5 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р, сообщила компания. Объем выпуска составит 5 млрд руб., бумаги будут размещены по цене в 56% от номинала.
«Дата начала размещения ценных бумаг: 17.06.2026. Дата начала размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска № 5 может быть перенесена (изменена) решением Газпромбанка (акционерное общество) (далее – эмитент)», – говорится в сообщении.
Организатором и агентом по доразмещению выступает сам Газпромбанк.
1 июня кредитная организация сообщала, что приступит к размещению четвертого выпуска дисконтных облигаций серии 006Р‑05Р объемом 5 млрд руб. 4 июня. Цена одной бумаги установлена на уровне 555 руб., что составляет 55,5% от номинала (1000 руб.). Предыдущие три допвыпуска этой серии банк размещал с 55% от номинала, при этом спрос постепенно рос: по итогам выпуска № 1 (завершен 29 апреля) реализовано 48,59% от плана, выпуска № 2 (15 мая) – 54,06%, выпуска № 3 (1 июня) – 71,52%.
По итогам 2025 г. чистая прибыль Газпромбанка по МСФО уменьшилась на 32% до 132,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы при этом увеличились на 9% (до 83,3 млрд руб.).