Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

1 июня кредитная организация сообщала, что приступит к размещению четвертого выпуска дисконтных облигаций серии 006Р‑05Р объемом 5 млрд руб. 4 июня. Цена одной бумаги установлена на уровне 555 руб., что составляет 55,5% от номинала (1000 руб.). Предыдущие три допвыпуска этой серии банк размещал с 55% от номинала, при этом спрос постепенно рос: по итогам выпуска № 1 (завершен 29 апреля) реализовано 48,59% от плана, выпуска № 2 (15 мая) – 54,06%, выпуска № 3 (1 июня) – 71,52%.