Мосбиржа начала тестирование CDS на рынке СПФИ
Московская биржа вместе с крупнейшими участниками финансового рынка приступила к тестированию кредитно-дефолтных свопов (CDS) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Сделки будут заключаться с центральным контрагентом, сообщила торговая площадка.
Кредитно-дефолтный своп представляет собой финансовый инструмент, по которому покупатель защиты выплачивает продавцу вознаграждение за страхование от наступления кредитного события, например, дефолта по облигациям, и получает компенсацию при его возникновении.
В Мосбирже отметили, что использование CDS с центральным контрагентом позволит участникам рынка более гибко управлять кредитными рисками крупнейших российских эмитентов без необходимости совершать операции с базовыми активами. Для самих эмитентов новый инструмент, как ожидается, повысит прозрачность оценки кредитного качества и ликвидности облигационных выпусков.
Дата начала торгов кредитно-дефолтными свопами будет объявлена позднее. По данным торговой площадки, объем торгов на рынке СПФИ за январь–май 2026 г. достиг 3,1 трлн руб., увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Открытая позиция выросла на 93% и на конец мая составила 11,8 трлн руб.
О планах запуска CDS Московская биржа сообщала еще в сентябре 2025 г. Тогда старт торгов был перенесен на 2026 г. Предполагалось, что на первом этапе инструмент станет доступен для пяти–семи наиболее надежных эмитентов, а в дальнейшем список может быть расширен до 17–18 компаний.