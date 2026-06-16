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Мосбиржа начала тестирование CDS на рынке СПФИ

Ведомости

Московская биржа вместе с крупнейшими участниками финансового рынка приступила к тестированию кредитно-дефолтных свопов (CDS) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Сделки будут заключаться с центральным контрагентом, сообщила торговая площадка.

Кредитно-дефолтный своп представляет собой финансовый инструмент, по которому покупатель защиты выплачивает продавцу вознаграждение за страхование от наступления кредитного события, например, дефолта по облигациям, и получает компенсацию при его возникновении.

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Инвестиции / Инструменты

В Мосбирже отметили, что использование CDS с центральным контрагентом позволит участникам рынка более гибко управлять кредитными рисками крупнейших российских эмитентов без необходимости совершать операции с базовыми активами. Для самих эмитентов новый инструмент, как ожидается, повысит прозрачность оценки кредитного качества и ликвидности облигационных выпусков.

Дата начала торгов кредитно-дефолтными свопами будет объявлена позднее. По данным торговой площадки, объем торгов на рынке СПФИ за январь–май 2026 г. достиг 3,1 трлн руб., увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Открытая позиция выросла на 93% и на конец мая составила 11,8 трлн руб.

О планах запуска CDS Московская биржа сообщала еще в сентябре 2025 г. Тогда старт торгов был перенесен на 2026 г. Предполагалось, что на первом этапе инструмент станет доступен для пяти–семи наиболее надежных эмитентов, а в дальнейшем список может быть расширен до 17–18 компаний.

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