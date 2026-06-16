Мосбиржа начала тестирование CDS на рынке СПФИ

О планах запуска CDS Московская биржа сообщала еще в сентябре 2025 г. Тогда старт торгов был перенесен на 2026 г. Предполагалось, что на первом этапе инструмент станет доступен для пяти–семи наиболее надежных эмитентов, а в дальнейшем список может быть расширен до 17–18 компаний.