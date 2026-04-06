Мосбиржа запустила опционные контракты на процентные ставки
Участникам рынка стандартизированных производных инструментов (СПФИ) Московской биржи стали доступны опционные контракты на процентные ставки.
На рынке СПФИ теперь возможно заключать опционные контракты на ключевую ставку Центробанка и ставку RUONIA сроком до пяти лет. Новые инструменты позволяют зафиксировать пределы колебаний процентной ставки. Продукт дает компаниям и инвесторам инструмент управления процентным риском при сохранении гибкости участия в благоприятной рыночной динамике.
На рынке СПФИ площадки обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки заключаются с центральным контрагентом.
3 апреля Мосбиржа анонсировала появление на фондовом рынке возможности заключать сделки в выходные дни с паями двух новых паевых биржевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 4 апреля. Стало возможно торговать паями БПИФ УК «МКБ инвестиции» «Регион – индекс Мосбиржи государственных облигаций (1-3 года)» (SUGB) и «МКБ – российские дивидендные акции» (MKBD).
С 7 апреля БПИФ SUGB и MKBD также будут доступны на утренней торговой сессии. Кроме того, к вечерней торговой сессии будут допущены паи БПИФ «Альфа-капитал умный портфель» (AKUP) под управлением УК «Альфа-капитал».