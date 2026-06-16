Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с марта

Как отмечал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев, в акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов. После возобновления судоходства этот объем может поступить на мировой рынок в течение одной–двух недель, что способно оказать заметное давление на цены. Дополнительным фактором снижения котировок стали ожидания восстановления добычи нефти в странах Персидского залива до уровней, существовавших до начала конфликта.