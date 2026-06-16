Цена расписок «О'кей» на Мосбирже выросла на 5,4%

«О'кей» – одна из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет «О'кей» был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге. К концу 2025 г. сеть насчитывала более 300 магазинов, включая 76 гипермаркетов под брендом «О'кей» и 227 дискаунтеров под брендом «ДА!». В 2024 г. акционеры люксембургской O’Key Group S.A. объявили о передаче сети российскому менеджменту. 2 июня МКПАО «Лента» сообщила о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей».