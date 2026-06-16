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Цена расписок «О'кей» на Мосбирже выросла на 5,4%

Ведомости

По состоянию на 12:16 мск 16 июня цена расписок «О'кей» выросла на 5,44% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 45,35 руб. Объем торгов составил 1,57 млн руб.

На закрытие торгов 15 июня цена расписок «О'кей» составила 43,63 руб., оборот торгов достиг 1,57 млн руб.

За последние 12 месяцев цена расписок «О'кей» выросла на 67%.

«О'кей» – одна из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет «О'кей» был открыт в 2002 г. в Санкт-Петербурге. К концу 2025 г. сеть насчитывала более 300 магазинов, включая 76 гипермаркетов под брендом «О'кей» и 227 дискаунтеров под брендом «ДА!». В 2024 г. акционеры люксембургской O’Key Group S.A. объявили о передаче сети российскому менеджменту. 2 июня МКПАО «Лента» сообщила о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей».

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