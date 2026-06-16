Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов после слов Трампа о санкциях против РФ

16 июня Трамп объявил, что Вашингтон восстановит санкции против российской нефти в связи с разблокировкой Ормузского пролива. США ввели послабления для поставок в марте. С того момента мера неоднократно продлевалась, нынешнее разрешение минфина США действует до 17 июня.