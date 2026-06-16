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Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов после слов Трампа о санкциях против РФ

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал ниже 2500 пунктов после заявления президента США Дональда Трампа о санкциях против российской нефти.

По состоянию на 15:52 мск индекс опускался на 2% до 2495,34 пунктов.

16 июня Трамп объявил, что Вашингтон восстановит санкции против российской нефти в связи с разблокировкой Ормузского пролива. США ввели послабления для поставок в марте. С того момента мера неоднократно продлевалась, нынешнее разрешение минфина США действует до 17 июня.

В Кремле заявляли, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса, в том числе ведутся переговоры с европейскими странами – Сербией и Венгрией.

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