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Главная / Инвестиции /

Акции «СПБ биржи» упали после санкций Канады

Ведомости

Акции «СПБ биржи» на Мосбирже снизились на 4,1% (192,40 руб.). Это произошло после того, как Канада внесла в санкционный список шесть российских торговых площадок, в том числе «Московскую биржу» и «СПБ биржу».

На закрытие торгов 15 июня 2026 г. цена акций «СПБ биржи» составила 193,50 руб. За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 13,0%.

«СПБ биржа» – российский организатор торгов с собственной расчетно-клиринговой инфраструктурой, оснвоанный в 1997 г. Инвесторам доступны акции, паи БПИФов, облигации российских эмитентов и расчетные фьючерсные контракты на российские и иностранные активы. Также биржа предоставляет брокерам и их клиентам сервис аналитики и инвестиционных идей BestStocks. Количество активных счетов инвесторов превышает 1,8 млн, а объем торгов на бирже в 2025 г. достиг почти 1,5 трлн руб.

«СПБ биржа» находится под санкциями США с ноября 2023 г.. Тогда площадка приостановила торги иностранными акциями. Московская биржа попала под блокирующие санкции США в июне 2024 г.

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