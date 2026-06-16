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Индекс Мосбиржи упал до 2486 пунктов

Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги нефтяного сектора
Ведомости

Индекс Мосбиржи(IMOEX) вечером 16 июня снизился ниже отметки 2500 пунктов. По данным торгов на 17:21 мск, показатель потерял 2,2% и составил 2486,94 пункта.

Среди лидеров роста в индексе бумаги группы ПИК (+7,57%), МКБ (+3,97%) и префы «Сургутнефтегаза» (+0,79%). Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги нефтяного сектора. Так, привилегированные акции «Татнефти» подешевели на 7,31%, обыкновенные – на 6,99%. Акции «Лукойла» потеряли 5,32%, а бумаги «Совкомфлота» снизились на 5,12%.

Снижение затронуло и другие «голубые фишки». Акции «Сбербанка» опустились на 1,44%, «Газпрома» – на 2,32%, «Яндекса» – на 0,75%, «Т-Технологий» – на 2,08%, «Полюса» – на 1,06%.

До этого сообщалось, что падение на российском рынке произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении российской нефти. 16 июня американский лидер сообщил о намерении восстановить ограничения после разблокировки Ормузского пролива. США смягчили санкционный режим в отношении поставок российской нефти в марте. С тех пор действие послаблений неоднократно продлевалось. Текущее разрешение Минфина США действует до 17 июня.

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