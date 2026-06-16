Индекс Мосбиржи упал до 2486 пунктов

До этого сообщалось, что падение на российском рынке произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении российской нефти. 16 июня американский лидер сообщил о намерении восстановить ограничения после разблокировки Ормузского пролива. США смягчили санкционный режим в отношении поставок российской нефти в марте. С тех пор действие послаблений неоднократно продлевалось. Текущее разрешение Минфина США действует до 17 июня.