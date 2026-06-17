Акции ПИК уверенно растут второй день подряд

С 19 июня акции ПИК будут исключены из главного индекса Мосбиржи, уступив место «Русагро». Это может спровоцировать волну продаж со стороны институциональных инвесторов. При этом ПИК вновь занял первое место в рейтинге девелоперов по объемам строительства жилья в Москве: на начало июня компания возводит 57 домов (42 000 квартир) площадью 1,91 млн кв. м. На прошлой неделе завершился срок действия оферты, по которой компания выкупала акции.