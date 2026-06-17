Акции ПИК уверенно растут второй день подряд
Бумаги крупнейшего российского девелопера подорожали на 2,5% на торгах 17 июня, следует из данных Мосбиржи. По состоянию на 10:30 мск цена акций ПИК достигла 632 руб., объем торгов составил 320,4 млн руб. За последние 12 месяцев бумаги компании выросли на 9,2%.
Накануне, 16 июня, акции ПИК выросли на 6,7% на фоне общего падения рынка. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова связала это с завершением срока действия оферты, по которой компания выкупала акции по цене ниже рыночной.
ПИК – специализированный застройщик, крупнейший девелопер России, основанный в 1994 г. как «Первая ипотечная компания». За время работы компания ввела в эксплуатацию свыше 37 млн кв. м жилья, обеспечив им 2,5 млн человек. По данным на начало 2026 г., ПИК строила около 150 жилых кварталов в 14 регионах страны.
С 19 июня акции ПИК будут исключены из главного индекса Мосбиржи, уступив место «Русагро». Это может спровоцировать волну продаж со стороны институциональных инвесторов. При этом ПИК вновь занял первое место в рейтинге девелоперов по объемам строительства жилья в Москве: на начало июня компания возводит 57 домов (42 000 квартир) площадью 1,91 млн кв. м. На прошлой неделе завершился срок действия оферты, по которой компания выкупала акции.