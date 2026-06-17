Рынок фондов прямых инвестиций в России вырос за год на 35%

С начала 2026 г. наибольший приток средств зафиксирован у УК «ВИМ Инвестиции». В фонд «ВИМ – Спектр» за этот период поступило 1,5 млрд руб., тогда как сопоставимых по масштабу привлечений у других участников рынка не отмечалось. ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО» с мая 2025 г. привлек от инвесторов около 3 млрд руб.