Рынок фондов прямых инвестиций в России вырос за год на 35%
За год рынок фондов прямых инвестиций (Private Equity) для квалифицированных инвесторов в России увеличился на 35,1%. По состоянию на конец мая стоимость чистых активов таких фондов достигла 26,5 млрд руб. против 19,6 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщили в аналитическом центре «ВИМ Инвестиции».
Крупнейшим игроком сегмента остается УК «ВИМ Инвестиции», под управлением которой находится около 13 млрд руб. активов. Таким образом, на компанию приходится почти 49% рынка фондов прямых инвестиций для квалифицированных инвесторов.
За период с мая 2025 г. по май 2026 г. на рынке появились только два новых фонда. Участники отрасли считают это свидетельством того, что инструмент по-прежнему сохраняет нишевой характер.
По данным аналитиков, основным фактором роста рынка стала переоценка активов действующих фондов, а также привлечение дополнительного капитала от квалифицированных инвесторов в уже существующие продукты. В то же время стоимость чистых активов фондов Private Equity сдерживают сделки по продаже портфельных компаний и последующие выплаты инвесторам.
С начала 2026 г. наибольший приток средств зафиксирован у УК «ВИМ Инвестиции». В фонд «ВИМ – Спектр» за этот период поступило 1,5 млрд руб., тогда как сопоставимых по масштабу привлечений у других участников рынка не отмечалось. ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО» с мая 2025 г. привлек от инвесторов около 3 млрд руб.
27 апреля также сообщалось, что в 2025 г. частные фонды впервые обошли бизнес-ангелов по объему венчурных инвестиций через Московский венчурный фонд. Их вложения выросли в 1,8 раза относительно 2024 г., достигнув 8,7 млрд руб. А бизнес-ангелы сократили инвестиции с 7 млрд до 3,9 млрд руб.