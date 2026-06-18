Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые со 2 марта
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE 18 июня опустилась ниже $77 за баррель впервые со 2 марта 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:53 мск, цена Brent снижалась на 3,32% и достигала $76,91 за баррель. К 17:12 мск падение усилилось до 3,46%, а котировки опустились до $76,80 за баррель.
Снижение нефтяных цен продолжается на фоне сообщений о достигнутом соглашении по урегулированию конфликта между США и Ираном. Участники рынка ожидают открытия Ормузского пролива и восстановления поставок нефти на мировой рынок, что побуждает инвесторов сокращать позиции в сырьевых активах.
17 июня опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив резкого обвала цен не ожидается. По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев, а странам Персидского залива потребуется время вплоть до конца года для наращивания добычи.
Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров также указывал, что дополнительную поддержку рынку может оказать необходимость пополнения стратегических нефтяных резервов странами-импортерами, активно расходовавшими их во время конфликта. По его прогнозу, средняя цена Brent в III квартале может составить около $80 за баррель, а в IV квартале – около $70 за баррель.