Росимущество выбрало «Сбербанк КИБ» для организации SPO «Аэрофлота»
«Сбербанк КИБ» выбран организатором продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот». Об этом говорится в сообщении Росимущества.
Компания была выбрана по итогам отбора среди организаций, включенных в специальный перечень участников, имеющих опыт размещения акций на фондовом рынке.
9 июня заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщал о планах провести вторичное публичное размещение акций (SPO) «Аэрофлота» осенью 2026 г. Он подчеркивал, что после продажи части пакета государство сохранит контроль контрольный голосующий пакет. Сейчас РФ принадлежит 73,8% акций перевозчика.
Замминистра также отмечал, что в 2026 г. ожидается проведение двух-трех SPO компаний с государственным участием. При этом первичные публичные размещения (IPO) госкомпаний, по его оценке, вероятнее всего состоятся уже в следующем году. По его словам, подготовка компаний к размещению требует длительного времени. Чебесков также указывал на наличие значительного числа частных компаний, которые готовятся к выходу на фондовый рынок.