Росимущество выбрало «Сбербанк КИБ» для организации SPO «Аэрофлота»

Замминистра также отмечал, что в 2026 г. ожидается проведение двух-трех SPO компаний с государственным участием. При этом первичные публичные размещения (IPO) госкомпаний, по его оценке, вероятнее всего состоятся уже в следующем году. По его словам, подготовка компаний к размещению требует длительного времени. Чебесков также указывал на наличие значительного числа частных компаний, которые готовятся к выходу на фондовый рынок.