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Главная / Инвестиции /

Фондовый рынок США вырос на фоне соглашения с Ираном

Ведомости

Американский фондовый рынок привлек «огромный» объем капитала за неделю, закончившуюся 17 июня, в связи с оптимизмом по соглашению о прекращении огня между США и Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании LSEG Lipper.

За неделю рынок привлек $38,37 млрд, что стало самым высоким показателем с ноября 2024 г. Фонды технологического сектора получили рекордный прирост в размере $21,46 млрд. Инвесторы резко увеличили вложения в фонды денежного рынка на неделе – они составили $53,25 млрд после оттока в $16,6 млрд неделей ранее.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что согласование сделки по мирному урегулированию с Ираном завершено. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Пока стороны договорились о временном прекращении огня на 60 дней.

При этом переговоры не демонстрируют устойчивость. 19 июня Трамп обвинил Тегеран в срыве технической встречи по мирному соглашению, запланированной на 19 июня в Швейцарии, и заявил, что Иран не получит от Вашингтона финансовой помощи.

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