Фондовый рынок США вырос на фоне соглашения с Ираном

Американский фондовый рынок привлек «огромный» объем капитала за неделю, закончившуюся 17 июня, в связи с оптимизмом по соглашению о прекращении огня между США и Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании LSEG Lipper.