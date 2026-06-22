Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 117 пунктов впервые за четыре месяца
Такая реакция последовала за решением ЦБ снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25% 19 июня. 20 и 21 июня торги на Мосбирже не проводились.
Индекс RGBI является основным индикатором рынка госдолга. В него входят наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более года.
19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем ожидалось в базовом сценарии, подчеркнула председатель регулятора.