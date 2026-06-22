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Главная / Инвестиции /

Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 117 пунктов впервые за четыре месяца

Ведомости

Индекс российских гособлигаций Мосбиржи (RGBI) опустился ниже 117 пунктов, следует из данных платформы. Последний раз такой показатель наблюдался 13 февраля.

Такая реакция последовала за решением ЦБ снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25% 19 июня. 20 и 21 июня торги на Мосбирже не проводились.

Индекс RGBI является основным индикатором рынка госдолга. В него входят наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более года.

19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что более сдержанное решение по ключевой ставке связано с тем, что проинфляционные риски заметно выросли. В частности, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным и, если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от ЦБ более жесткой политики, чем ожидалось в базовом сценарии, подчеркнула председатель регулятора.

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