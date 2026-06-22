«Финам» открыл доступ к инструментам фондовой биржи Торонто
«Финам» открыл доступ к фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX) для своих квалифицированных инвесторов. Сообщил представитель брокера «Ведомостям».
С торгам представлены бумаги крупнейших канадских эмитентов:
Royal Bank of Canada,
Bank of Montreal,
Canadian Natural Resources,
Suncor Energy,
Barrick Gold,
Teck Resources,
Constellation Software,
Thomson Reuters,
а также биржевые фонды.
Операции на рынке проходят с 16:30-23:00 мск, пре- и постмаркет не предусмотрены. Доступ проходит через счет «Сегрегированный Global» в FinamTrade. Расчеты проходят в долларах США в режиме Т+1. Валюта инструмента представлена в канадском долларе.
«Финам» пишет, что выход на биржу Торонто позволит российским инвесторам диверсифицировать портфель и даст экспозицию к сырьевому и финансовому секторам Канады, отличающимся высокой ликвидностью.
23 апреля 2025 г. «Финам» предоставил своим клиентам возможность торговать на биржах Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга. Инвесторам стали доступны свыше 370 инструментов – акции и фонды.