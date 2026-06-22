«Финам» открыл доступ к инструментам фондовой биржи Торонто

Операции на рынке проходят с 16:30-23:00 мск, пре- и постмаркет не предусмотрены. Доступ проходит через счет «Сегрегированный Global» в FinamTrade. Расчеты проходят в долларах США в режиме Т+1. Валюта инструмента представлена в канадском долларе.