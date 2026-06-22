Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IRAO2,707-0,18%CNY Бирж.10,882+0,69%IMOEX2 373,32-1,95%RTSI1 018,05-1,95%RGBI116,29-1,02%RGBITR771,43-0,9%
Главная / Инвестиции /

«Финам» открыл доступ к инструментам фондовой биржи Торонто

Ведомости

«Финам» открыл доступ к фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX) для своих квалифицированных инвесторов. Сообщил представитель брокера «Ведомостям».

С торгам представлены бумаги крупнейших канадских эмитентов:

  • Royal Bank of Canada,

  • Bank of Montreal,

  • Canadian Natural Resources,

  • Suncor Energy,

  • Barrick Gold,

  • Teck Resources,

  • Constellation Software,

  • Thomson Reuters,

  • а также биржевые фонды.

Объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» установил новый рекорд

Инвестиции / Рынки

Операции на рынке проходят с 16:30-23:00 мск, пре- и постмаркет не предусмотрены. Доступ проходит через счет «Сегрегированный Global» в FinamTrade. Расчеты проходят в долларах США в режиме Т+1. Валюта инструмента представлена в канадском долларе.

«Финам» пишет, что выход на биржу Торонто позволит российским инвесторам диверсифицировать портфель и даст экспозицию к сырьевому и финансовому секторам Канады, отличающимся высокой ликвидностью.

23 апреля 2025 г. «Финам» предоставил своим клиентам возможность торговать на биржах Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга. Инвесторам стали доступны свыше 370 инструментов – акции и фонды. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь