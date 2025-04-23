«Финам» открыл клиентам доступ к биржам Китая

С 23 апреля клиенты «Финама» смогут проводить операции на Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах. Инвесторам станут доступны свыше 370 инструментов – акции и фонды. Торги будут осуществляться в юанях и гонконгских долларах. Агентство напомнило, что биржевые торги гонконгским долларом в РФ были остановлены летом 2024 г., после введения санкций США против Мосбиржи. Инвесторам потребует эта валюта для расчетов по сделкам с гонконгскими бумагами. В «Финаме» уточнили, что для покупки валюты клиентам доступна пара USDHKD_TOD.