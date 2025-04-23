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«Финам» открыл клиентам доступ к биржам Китая

Ведомости

«Финам» предоставил своим клиентам возможность торговать на биржах материкового Китая. Брокер также восстановил доступ к гонконгским активам, сообщили в «Финаме» «РБК Инвестициям».

С 23 апреля клиенты «Финама» смогут проводить операции на Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах. Инвесторам станут доступны свыше 370 инструментов – акции и фонды. Торги будут осуществляться в юанях и гонконгских долларах. Агентство напомнило, что биржевые торги гонконгским долларом в РФ были остановлены летом 2024 г., после введения санкций США против Мосбиржи. Инвесторам потребует эта валюта для расчетов по сделкам с гонконгскими бумагами. В «Финаме» уточнили, что для покупки валюты клиентам доступна пара USDHKD_TOD.

Торговля на китайских биржах посредством «Финама» будет доступна исключительно квалифицированным инвесторам. Режимы расчетов на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах - T+1, Гонконгской фондовой бирже - T+2.

Агентство обращает внимание, что «Финам» стал первым брокером в России, который предоставил доступ к рынку материкового Китая. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, в компании ожидают, что смогут анонсировать выход на другие рынки в 2025 г.

В июне 2024 г. руководитель департамента интернет-брокера «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов заявлял, что БКС намерен предоставить доступ к производным инструментам на акции Гонконга и Китая до конца года.

В августе 2023 г. Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» первым среди российских брокеров начал давать доступ к облигациям эмитентов из Китая. Он говорил, что квалифицированные инвесторы могут торговать государственными и корпоративными бумагами китайских эмитентов с разным уровнем кредитного рейтинга.

12 июня 2024 г. США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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