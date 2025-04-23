«Финам» открыл клиентам доступ к биржам Китая
С 23 апреля клиенты «Финама» смогут проводить операции на Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах. Инвесторам станут доступны свыше 370 инструментов – акции и фонды. Торги будут осуществляться в юанях и гонконгских долларах. Агентство напомнило, что биржевые торги гонконгским долларом в РФ были остановлены летом 2024 г., после введения санкций США против Мосбиржи. Инвесторам потребует эта валюта для расчетов по сделкам с гонконгскими бумагами. В «Финаме» уточнили, что для покупки валюты клиентам доступна пара USDHKD_TOD.
Торговля на китайских биржах посредством «Финама» будет доступна исключительно квалифицированным инвесторам. Режимы расчетов на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах - T+1, Гонконгской фондовой бирже - T+2.
Агентство обращает внимание, что «Финам» стал первым брокером в России, который предоставил доступ к рынку материкового Китая. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, в компании ожидают, что смогут анонсировать выход на другие рынки в 2025 г.
В июне 2024 г. руководитель департамента интернет-брокера «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов заявлял, что БКС намерен предоставить доступ к производным инструментам на акции Гонконга и Китая до конца года.
В августе 2023 г. Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» первым среди российских брокеров начал давать доступ к облигациям эмитентов из Китая. Он говорил, что квалифицированные инвесторы могут торговать государственными и корпоративными бумагами китайских эмитентов с разным уровнем кредитного рейтинга.