НКР подтвердило кредитный рейтинг «Новабев групп» на уровне AA.ru
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг алкогольной компании «Новабев групп» на уровне AA.ru. Прогноз остался стабильным, сообщается на сайте агентства.
В НКР объяснили, что оценка обусловлена устойчивыми позициями компании среди российских производителей спиртных напитков, а также национальными масштабами рынков присутствия. Кроме того, компания обладает активами, достаточным для генерации денежных потоков.
Давление на оценку финансового профиля компании оказывают показатели структуры фондирования – доля капитала в пассивах компании по итогам 2025 г. составила 17%.
18 июня акционеры «Новабев групп» утвердили выплату дивидендов в размере 10 руб. на одну акцию за счет чистой прибыли прошлых лет. Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 29 июня 2026 г. При этом по итогам 2025 г. акционеры решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды.
30 марта компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2025 г. Согласно документу, чистая прибыль «Новабев групп» сократилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка снизилась на 34% до 3,9 млрд руб.