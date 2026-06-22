НКР подтвердило кредитный рейтинг «Новабев групп» на уровне AA.ru

18 июня акционеры «Новабев групп» утвердили выплату дивидендов в размере 10 руб. на одну акцию за счет чистой прибыли прошлых лет. Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 29 июня 2026 г. При этом по итогам 2025 г. акционеры решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды.