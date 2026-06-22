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ГОСА Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

Ведомости

Годовое собрание акционеров ПАО «Московская биржа» не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил представитель платформы на собрании. Повторное ГОСА назначено на 25 июня.

Собрание кворума с первой попытки у Мосбиржи не получается четвертый год подряд.

Трансляция собрания должна была пройти в дистанционном формате. Акционеры должны были утвердить годовой отчет «Мосбиржи» и распределить прибыль по итогам 2025 г. На повестке дня также указано избрание нового состава набсовета.

31 марта наблюдательный совет Мосбиржи утвердил финальную рекомендацию общему собранию акционеров по дивидендам за 2025 г. в размере 19,57 руб. на одну обыкновенную акцию до уплаты налога.

5 марта торговая площадка опубликовала отчетность, согласно которой чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9% до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% – до 50 млрд руб.

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