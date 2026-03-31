Набсовет Мосбиржи рекомендовал направить на дивиденды 75% прибыли
Наблюдательный совет ПАО «Московская биржа» утвердил финальную рекомендацию общему собранию акционеров по дивидендам за 2025 г. в размере 19,57 руб. на одну обыкновенную акцию до уплаты налога, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплату может быть направлено 44,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2025 г.
5 марта торговая площадка опубликовала отчетность, согласно которой чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9% – до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% – до 50 млрд руб.
4 марта сообщалось, что частные инвесторы в феврале увеличили вложения в ценные бумаги на Московской бирже в 1,8 раза по сравнению с январем 2026 г. Общий объем инвестиций составил 256,9 млрд руб. Основная часть вложений пришлась на облигации – 190,7 млрд руб., что в два раза больше показателя января.