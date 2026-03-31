Набсовет Мосбиржи рекомендовал направить на дивиденды 75% прибыли

5 марта торговая площадка опубликовала отчетность, согласно которой чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9% – до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% – до 50 млрд руб.