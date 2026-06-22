«ВТБ лизинг» разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей
АО «ВТБ лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-МБ-06 объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Было выпущено 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью в 1000 руб. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 14,5% годовых.
По итогам 2025 г. лизинговая компания показала устойчивые финансовые результаты с чистой прибылью более 5 млрд руб. по МСФО. Объем полученных платежей превысил 315 млрд руб.
В апреле 2026 г. наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение облигаций взамен валютных субординированных бумаг в рамках проекта рублификации.
3 июня глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал россиянам с горизонтом планирования один год разместить 1 млн руб. на банковских депозитах. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации надежных компаний.