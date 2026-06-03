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Главная / Финансы /

Костин посоветовал вложить 1 млн рублей в депозиты и корпоративные облигации

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал россиянам с горизонтом планирования один год разместить 1 млн руб. на банковских депозитах. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации надежных компаний. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках ПМЭФа.

«Рубль укрепляется, и на этом фоне 10–11% – очень хорошая ставка. На каком-то этапе я смогу посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, подвержен сильному влиянию геополитических факторов», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

По его словам, если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, а компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. При этом глава ВТБ не советует использовать инструменты с нефиксированным доходом: «Период волатильности мы еще не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты».

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что дифференциал между ставками по депозитам и инфляцией не изменился в 2024, 2025 и 2026 гг., а возможно, даже улучшился.

В декабре 2025 г. Костин заявлял, что основной задачей в 2026 г. для российских банков будет поиск источников привлечения капитала. По прогнозам ВТБ, в течение 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%.

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