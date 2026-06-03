Костин посоветовал вложить 1 млн рублей в депозиты и корпоративные облигации

По его словам, если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, а компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. При этом глава ВТБ не советует использовать инструменты с нефиксированным доходом: «Период волатильности мы еще не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты».