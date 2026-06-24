Акции АФК «Система» упали на 2,6%

АФК «Система» по итогам I квартала 2026 г. увеличила выручку по РСБУ на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,91 млрд руб. При этом чистый убыток компании составил 8,7 млрд руб. против прибыли 12,6 млрд руб. годом ранее.