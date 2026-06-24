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Главная / Инвестиции /

Акции АФК «Система» упали на 2,6%

Ведомости

По состоянию на 10:50 мск цена акций АФК «Система» на Московской бирже снизилась на 2,59% и составила 12,35 руб., свидетельствуют данные площадки.

Объем торгов составил 796,5 млн руб. Акции торгуются в диапазоне 12,32-12,88 руб.

На закрытии торгов 23 июня цена акций АФК «Система» составляла 12,72 руб. Оборот торгов достиг 3 млрд руб.

АФК «Система» по итогам I квартала 2026 г. увеличила выручку по РСБУ на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,91 млрд руб. При этом чистый убыток компании составил 8,7 млрд руб. против прибыли 12,6 млрд руб. годом ранее.

25 мая совет директоров АФК «Система» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. В сообщении говорится, что рекомендация связана с текущей денежно-кредитной политикой, а также задачей по снижению долговой нагрузки компании.

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