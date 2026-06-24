Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже упала на 2%
Объем торгов составил 1,57 млрд руб. На закрытие торгов 23 июня цена акций ГК «Самолет» составила 315 руб., оборот торгов достиг 4,76 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 72,5%.
6 мая стало известно, что группа компаний нарушила срок по выплатам купонного дохода сразу по трем выпускам облигаций. Технические дефолты были зафиксированы Московской биржей.
Чистый убыток девелопера «Самолет» по итогам 2025 г. по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в предыдущем году. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% год к году до 131 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.