«Сберинвестиции» понизили прогноз по ценам на нефть
Средняя стоимость барреля марки Brent в 2026 г. может составить $84, а Urals – $63, считает аналитик «Сберинвестиций» Федор Чижов.
Он напомнил, что за последние дни на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном и возобновления движения судов через Ормузский пролив, баррель Brent подешевел до минимума с конца февраля. Количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, увеличилось, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками.
Аналитик также отметил, что давление на цены оказало обещание Омана оставить пролив открытым для судоходства без взимания платы. Государство сообщило, что выделит два временных маршрута, чтобы обеспечить безопасный проход судов покидающих регион.
Чижов привел данные Минэнерго США, согласно которым товарные запасы нефти в стране за неделю сократились на 6,1 млн баррелей. Ожидалось, что снижение будет не выше 3,9 млн барр. Аналитик отметил, что рынок на это почти не отреагировал.
24 июня цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала до $74,5 за барр. Такая стоимость была 27 февраля, еще до начала войны США и Ирана.
По данным на 15:24 мск 25 июня сентябрьский фьючерс Brent стоит $73,44 за барр. Спотовая цена нефти Urals составила $65,49.
22 июня Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, согласно которой разрешены операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Документ действителен до 21 августа 2026 г.