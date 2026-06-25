«Сберинвестиции» понизили прогноз по ценам на нефть

Он напомнил, что за последние дни на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном и возобновления движения судов через Ормузский пролив, баррель Brent подешевел до минимума с конца февраля. Количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, увеличилось, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками.