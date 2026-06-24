Цена нефти Brent упала до уровня февраля
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала до $74,5 за баррель, свидетельствуют данные площадки. Такая стоимость была 27 февраля, еще до начала войны США и Ирана.
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent по данным на 15:25 мск упала на 2,85%. Дневной диапазон составил от $74,44 до $76,84 за баррель.
Снижение нефтяных цен продолжается на фоне сообщений о достигнутом соглашении по урегулированию конфликта между США и Ираном. Участники рынка ожидают открытия Ормузского пролива и восстановления поставок нефти на мировой рынок, что побуждает инвесторов сокращать позиции в сырьевых активах.
22 июня Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, согласно которой разрешены операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Документ действителен до 21 августа 2026 г.
17 июня опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив резкого обвала цен не ожидается. По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев, а странам Персидского залива потребуется время вплоть до конца года для наращивания добычи.
Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров также указывал, что дополнительную поддержку рынку может оказать необходимость пополнения стратегических нефтяных резервов странами-импортерами, активно расходовавшими их во время конфликта. По его прогнозу, средняя цена Brent в III квартале может составить около $80 за баррель, а в IV квартале – около $70 за баррель.