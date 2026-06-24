Цена нефти Brent упала до уровня февраля

17 июня опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив резкого обвала цен не ожидается. По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев, а странам Персидского залива потребуется время вплоть до конца года для наращивания добычи.