Группа «Астра» выкупила еще 122 000 акций в рамках байбэка
ООО «Астра технологии» выкупила еще 122 000 акций материнской компании группы «Астра» в рамках процедуры байбэка. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Московская биржа провела операцию 22 июня. Теперь у «Астра технологий» 711 268 акций группы компаний. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.
10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.
15 июня «Астра технологии» приобрела 100 000 акций материнской компании. 22 июня «дочка» выкупила еще 100 000 акций.