Группа «Астра» выкупила еще 122 000 акций в рамках байбэка

Московская биржа провела операцию 22 июня. Теперь у «Астра технологий» 711 268 акций группы компаний. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.