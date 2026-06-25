МТС продает 49,9% Башенной инфраструктурной компании

По итогам 2025 г. выручка МТС по МСФО составила 807,2 млрд руб. против 703,7 млрд руб. в 2024 г. Чистый долг группы по итогам 2025 г. сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 458,3 млрд руб. Операционная прибыль за год выросла на 13,7% до 154,6 млрд руб.