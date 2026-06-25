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Главная / Инвестиции /

МТС продает 49,9% Башенной инфраструктурной компании

Ведомости

МТС продает 49,9% ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) из-за долга этой компании в 80 млрд руб. Это следует из сообщения оператора.

Долю приобретает закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиции 18» (ЗПИФ). МТС сохранит за собой прямое владение оставшейся долей в 50,1% в БИК и договорилась с ЗПИФ о совместном контроле. МТС также останется долгосрочным арендатором инфраструктуры БИК по договорам, базирующимся на рыночных условиях.

Как пояснил оператор, БИК обладает историческим финансовым долгом в 80 млрд руб. Продажа доли позволит исключить показатель этого долга из отчетности МТС. «Сделкой также предусмотрен набор взаимных опционов участников, включая возможность выкупа МТС проданной доли в БИК при определенных обстоятельствах», – отметили в сообщении.

По итогам 2025 г. выручка МТС по МСФО составила 807,2 млрд руб. против 703,7 млрд руб. в 2024 г. Чистый долг группы по итогам 2025 г. сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 458,3 млрд руб. Операционная прибыль за год выросла на 13,7% до 154,6 млрд руб.

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