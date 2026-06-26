Акционеры «Софтлайна» приняли решение о выплате дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Софтлайн» на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов за 2025 г. в размере 0,18 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки – 9 июля. На выплату дивидендов направлено 72 млн руб. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190,3 млн руб. решено оставить нераспределенной.
По результатам 2025 г. чистая прибыль «Софтлайна» по МСФО сократилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль компании выросла на 28% в годовом выражении и достигла 46,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA за год продемонстрировала рост на 15% и достигла 8,2 млрд руб. Оборот возрос на 10% до 132,1 млрд руб. В его структуре 32% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании, что составляет 42,1 млрд руб. (+23%).
22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу байбэка в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что финансовые показатели группы будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии.
За два года компания уже выкупила 18,7 млн акций, что составляет 4,7% капитала. 22 июня в «Софтлайне» заявили, что планируют продолжить выкуп и допускают расширение объема программы.