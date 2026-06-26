Акционеры «Софтлайна» приняли решение о выплате дивидендов за 2025 год

По результатам 2025 г. чистая прибыль «Софтлайна» по МСФО сократилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль компании выросла на 28% в годовом выражении и достигла 46,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA за год продемонстрировала рост на 15% и достигла 8,2 млрд руб. Оборот возрос на 10% до 132,1 млрд руб. В его структуре 32% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании, что составляет 42,1 млрд руб. (+23%).