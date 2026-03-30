Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Софтлайна» снизилась до 288 млн рублей в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Софтлайн» по МСФО по результатам 2025 г. сократилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в предыдущем году.

Валовая прибыль компании выросла на 28% в годовом выражении и достигла 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной от продажи высокорентабельных решений производства группы, составила 68%. Валовая рентабельность составила 35,5%. Операционная прибыль увеличилась на 87% до 4 млрд руб.

Скорректированная EBITDA за год продемонстрировала рост на 15% и достигла 8,2 млрд руб. Оборот возрос на 10% до 132,1 млрд руб. В его структуре 32% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании, что составляет 42,1 млрд руб. (+23%).

Финансовый директор «Софтлайна» Артем Тараканов заявил, что в 2026 г. группа ожидает увеличение оборота до 145-155 млрд руб., роста валовой прибыли до 50–55 млрд руб. и скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб.

26 марта «Софтлайн» сообщил о получении кредитного рейтинга А-(RU) со стабильным прогнозом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Такой рейтинг связан с сильным операционным профилем группы и ее средним финансовым профилем. АКРА отметило сильную структуру управления компании и высоко оценило ее финансовую прозрачность.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь