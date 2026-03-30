Чистая прибыль «Софтлайна» снизилась до 288 млн рублей в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Софтлайн» по МСФО по результатам 2025 г. сократилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в предыдущем году.
Валовая прибыль компании выросла на 28% в годовом выражении и достигла 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной от продажи высокорентабельных решений производства группы, составила 68%. Валовая рентабельность составила 35,5%. Операционная прибыль увеличилась на 87% до 4 млрд руб.
Скорректированная EBITDA за год продемонстрировала рост на 15% и достигла 8,2 млрд руб. Оборот возрос на 10% до 132,1 млрд руб. В его структуре 32% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании, что составляет 42,1 млрд руб. (+23%).
Финансовый директор «Софтлайна» Артем Тараканов заявил, что в 2026 г. группа ожидает увеличение оборота до 145-155 млрд руб., роста валовой прибыли до 50–55 млрд руб. и скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб.
26 марта «Софтлайн» сообщил о получении кредитного рейтинга А-(RU) со стабильным прогнозом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Такой рейтинг связан с сильным операционным профилем группы и ее средним финансовым профилем. АКРА отметило сильную структуру управления компании и высоко оценило ее финансовую прозрачность.