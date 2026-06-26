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Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Сургутнефтегаз» в ходе годового собрания одобрили выплату дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции в размере 0,85 руб., сообщил «Интерфакс».

Отсечка установлена на дату 16 июля. Компания направит на дивиденды 36,913 млрд руб.

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб.

Компания не раскрыла детали, повлекшие столь значительный убыток. В предыдущие годы «Сургутнефтегаз» традиционно показывал высокую чистую прибыль благодаря валютным остаткам и депозитам. По итогам 2024 г. чистая прибыль компании составила 923,3 млрд руб.

На начало 2026 г. в свободном обращении находилось 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций. Выручка компании традиционно входит в топ‑20 по России.

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