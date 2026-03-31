«Сургутнефтегаз» получил 251 млрд рублей убытка в 2025 году

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб. Остальные данные отчетности не раскрыты.