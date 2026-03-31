«Сургутнефтегаз» получил 251 млрд рублей убытка в 2025 году
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб. Остальные данные отчетности не раскрыты.
На этом фоне привилегированные акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже подешевели на 2,24%, до 42,61 руб. Объем торгов превысил 861 млн руб. За последние 12 месяцев стоимость «префов» снизилась на 21,8%.
Компания не раскрыла детали, повлекшие столь значительный убыток. В предыдущие годы «Сургутнефтегаз» традиционно показывал высокую чистую прибыль благодаря огромной кубышке в виде валютных остатков и депозитов, которые приносили курсовую разницу. По итогам 2024 г. чистая прибыль компании составила 923,3 млрд руб.
«Сургутнефтегаз» ведет историю с 1977 г., с 1984 г. компанию возглавляет Владимир Богданов. Это одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.
Компания ведет деятельность в Западной Сибири, Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции, объединяя геологоразведку, добычу, переработку и сбыт.
На начало 2026 г. в свободном обращении находилось 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций. Выручка компании традиционно входит в топ‑20 по России.