Глава «Сургутнефтегаза» рассказал о причине убытков компании
Он рассказал, что когда компания принимала бюджет на 2025 г., курс должен был быть 96,44 руб. за доллар. По нему закупалась продукция. После укрепления рубля «Сургутнефтегаз» начал нести убытки, так как компания много продает нефтепродуктов за рубеж.
«К сожалению, и в этом году повторяется, правда, поменьше, но вы видите, какие условия в макроэкономике. <...> Этот год еще тяжелее, с учетом всех аспектов, которые вы видите в СМИ», – заключил Богданов.
На собрании акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2025 г. на привилегированные и обыкновенные акции в размере 0,85 руб. Отсечка установлена на дату 16 июля.
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб.