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Глава «Сургутнефтегаза»: капвложения в 2026 году вырастут под 400 млрд рублей

Ведомости

Капиталовложения «Сургутнефтегаза» в 2026 г. вырастут под 400 млрд руб., а возможно и больше, заявил глава компании Владимир Богданов на собрании акционеров, передает «Интерфакс».

Такую сумму он вывел, основываясь на заключенных договорах, ведущихся строительствах и ремонте. Глава компании напомнил, что капвложения за 2025 г. составили 366 млрд руб.

На собрании Богданов также рассказал, что к убыткам в прошлом году «Сургетнефтегаз» привело укрепление рубля. Он рассказал, что, когда компания принимала бюджет на 2025 г., курс должен был быть 96,44 руб. за доллар. По нему закупалась продукция. После укрепления рубля «Сургутнефтегаз» начал нести убытки, так как компания много продает нефтепродуктов за рубеж.

На собрании акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2025 г. на привилегированные и обыкновенные акции в размере 0,85 руб. Отсечка установлена на дату 16 июля.

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб.

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