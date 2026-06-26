Глава «Сургутнефтегаза»: капвложения в 2026 году вырастут под 400 млрд рублей

На собрании Богданов также рассказал, что к убыткам в прошлом году «Сургетнефтегаз» привело укрепление рубля. Он рассказал, что, когда компания принимала бюджет на 2025 г., курс должен был быть 96,44 руб. за доллар. По нему закупалась продукция. После укрепления рубля «Сургутнефтегаз» начал нести убытки, так как компания много продает нефтепродуктов за рубеж.