Миллер: «Газпром» начнет поставки газа в КНР по новому маршруту в 2027 году

«Газпром» 1 декабря 2025 г. обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Ожидается, что потребление газа в Китае возрастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.