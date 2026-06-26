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Миллер: «Газпром» начнет поставки газа в КНР по новому маршруту в 2027 году

Ведомости

В начале 2027 г. «Газпром» готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Об этом сообщил председатель правления Алексей Миллер на годовом собрании акционеров, передает ТАСС.

Он заявил, что в 2025 г. «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» были увеличены на четверть в сравнении год к году – до 38,8 млрд куб. м газа, сказал Миллер.

По его словам, ежегодное повышение контрактных обязательств «Газпрома» показывает высокий уровень взаимного доверия и востребованность российского газа на китайском рынке. Глава компании сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через 10 лет потребление газа в Китае может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м.

22 июня акции ПАО «Газпром» на Мосбирже упали ниже 100 руб. за штуку впервые с ноября 2008 г. По данным на 11:00 мск 26 июня, акции торгуются по 97,37 руб.

«Газпром» 1 декабря 2025 г. обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Ожидается, что потребление газа в Китае возрастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.

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